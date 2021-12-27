В кабмине РФ выступили за снижение допустимой нормы алкоголя у водителей

В России следует снизить допустимый порог промилле алкоголя в крови за рулем. Такое мнение высказал вице-премьер России, глава комиссии по безопасности дорожного движения дорожного Марат Хуснуллин.

Он указал на прямую зависимость смертности и дорожных аварий от количества промилле алкоголя в крови. «Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, – уже потенциальные смертники», – отметил вице-премьер в интервью «Ведомостям», добавив, что «эти вещи надо регулировать».

Сейчас в России действует допустимый уровень алкоголя в крови водителя в 0,3 промилле. Это эквивалентно 0,16 мг спиртного в литре выдыхаемого воздуха.

Кроме того, Хаснуллин сообщил, что обсуждается возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км в час до 10 км в час. «Когда ты порог превысил на 10 километров в час и тебя оштрафовали – это крайне неприятно, – отметил он. – Но как председатель комиссии по безопасности дорожного движения должен заметить, что мы более 60 тысяч человек теряем в год на дорогах».

Меж тем, по словам вице-премьера, однозначного решения по этим вопросам пока нет.

Москва, Наталья Петрова

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