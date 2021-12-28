Алкогольное отравление и «пьяные» травмы не покрываются страховкой

Страховые компании напомнили россиянам о том, что алкогольное отравление и травмы, полученные в нетрезвом виде, например, за новогодним столом или в бане, не считаются страховым случаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Само по себе отравление алкоголем не является страховым случаем, и попытка получить страховое возмещение после него однозначно повлечет отказ в выплате – независимо от того, какой именно напиток стал причиной (чаще всего обилие крепких или очевидный контрафакт). Во-вторых, травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения, также являются исключением из большинства программ добровольного страхования», – рассказали эксперты.

Чаще всего за страховкой обращаются любители париться в бане. В этом случае ожоги кипятком или горячим паром не будут считаться страховым случаем, если застрахованное лицо находилось в состоянии алкогольного опьянения. Если же клиент был трезв, то страховку выплатят.

Нередко люди травмируются во время подготовки к новогоднему столу, например, ломают себе кости при разделке рыбы или рубке мяса, получают ранения во время нарезки салатов. Самые тяжелые травмы – размозжения пальцев рук в результате попадания в электромясорубку.

Москва, Зоя Осколкова

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