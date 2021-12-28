В России число пессимистов стало рекордным за пять лет

В России число пессимистов достигло максимума за последние пять лет. При этом общий уровень оптимизма в мире в 2021 году также снизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup International.

Респонденты отвечали на вопрос: «Каким будет 2022 год – лучше, хуже или таким же, как 2021?». В глобальном исследовании «Конец года» приняли участие более 41 тысячи человек, проживающие в 44 странах мира.

38% опрошенных уверены, что 2022 год будет лучше, чем уходящий год. 28% ожидают ухудшения, еще 27% думают, что следующий год будет таким же, как и предыдущий. В России уровень оптимизма вырос с 16% до 23%, однако пессимистов среди россиян все равно оказалось больше – 36%.

Наиболее оптимистичные люди живут в Индонезии – 76% там ожидают лучшего года, а также в Албании (70%), Нигерии (68%), Азербайджане (62%) и Вьетнаме (59%). Пессимистично настроены жители Афганистана – 56% ожидают худшего года, а также Турции (56%), Болгарии (48%), Польши (47%), Чехии (45%) и Пакистана (41%).

«Европа, Россия и Ближний Восток, как правило, более пессимистичны, в то время как жители стран Азии, например, настроены оптимистично», – отмечают авторы исследования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»