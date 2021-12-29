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Среда, 29 декабря 2021, 10:57 мск

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Каждый одиннадцатый россиянин ненавидит Новый год

Каждый одиннадцатый взрослый россиянин не любит Новый год или даже ненавидит его. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные сервисом Superjob.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов, проживающих в 392 населенных пунктах во всех округах России.

«Не любят Новый год 6% опрошенных, еще 3% просто ненавидят этот праздник», – отмечают авторы исследования.

Чаще всего негативные эмоции по отношению к этому празднику испытывают одинокие люди. Причиной они называют неудобства, сопутствующие всенародным каникулам: очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах.

В то же время каждый четвертый россиянин, наоборот, любит Новый год. Таким гражданам нравится наряжать елку, встречаться с близкими, смотреть новогодние фильмы и заниматься другой праздничной суетой.

Еще 31% сообщили, что любит эти дни, но без фанатизма. Каждый третий (32%) относится к Новому году спокойно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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