Каждый десятый россиянин передаривает полученные на Новый год подарки

Жители России рассказали, какие подарки на Новый год считают бесполезными. Опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

71% респондентов отметили, что вообще никогда не получали ненужные подарки по случаю Нового года. 7% опрошенных назвали нужными все презенты. В число самых бесполезных новогодних подарков попали статуэтки, сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости.

«Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще – кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%)», – говорится в исследовании.

Большинство россиян (88%) практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год. Каждый десятый опрошенный иногда передаривал новогодние подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»