Путин предложил лишать гражданства РФ за терроризм и наркотики

Тяжкое преступление против государства или в сфере оборота наркотиков может стать поводом для прекращения российского гражданства. Такую меру предложил президент РФ Владимир Путин в законопроекте «О гражданстве Российской Федерации». Проект закона размещен на сайте парламента.

Глава государства предложил расширить перечень преступлений, за которые человека могут лишить гражданства РФ. Это деяния террористической направленности, ряд тяжких преступлений против государства, в сфере оборота наркотиков. Гражданства предложено лишать за отказ приносить присягу, диверсию и шпионаж, экстремистскую и террористическую деятельность, финансирование и оправдание терроризма.

Законопроектом предложено смягчить условия получения российского паспорта для более чем 20 категорий лиц. Воспользоваться новыми условиями смогут те, чьи прямые предки жили в Российской империи или СССР в пределах существующей границы РФ.

По общему правилу планируется принимать в гражданство РФ тех, кто владеет русским языком, знает историю и законы России, обязуется соблюдать Конституцию РФ и не несет угрозу порядка и безопасности в стране.

Москва, Наталья Рязанова

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