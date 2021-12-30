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Четверг, 30 декабря 2021, 18:43 мск

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Мэрия Москвы закроет Красную площадь на Новый год

Фото: vk.com/mos

Красная площадь будет закрыта на всю новогоднюю ночь в связи с пандемией, сообщили в столичной мэрии. А на все праздничные представления взрослых будут пропускать при наличии QR-кода.

Вход на Красную площадь перекроют в 17:00 часов 31 декабря «в связи с реализацией профилактических мер и для исключения значительных скоплений людей».

Вход на праздничные мероприятия, включая елки, для взрослых будет сопровождаться проверкой QR-кода. К тому же, остается в силе правило о 70-процентной заполняемости залов.

Дружинники и полицейские будут проводить контрольно-профилактические мероприятия в местах массовых гуляний в течение всех долгих выходных. В мэрии отметили, что особое внимание будут обращать на соблюдение миграционного законодательства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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