Смертность в России выросла на 18% за год в связи с Covid-19

Смертность в России за 11 месяцев 2021 года увеличилась на 18,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. основной прирост пришелся на летальные исходы от коронавируса, пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Смертность в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 17%, в январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года – на 18,5%. Из общего прироста смертности в ноябре более 100% приходится на смертность от Covid-19», – цитирует вице-премьера ее аппарат.

Смертность от других заболеваний снизилась на 9%.

В Росстате уточнили, что в ноябре текущего года коронавирус стал основной причиной смерти 71 187 человек. Еще в 8 939 случаях причина летального исхода не подтверждена, но предполагается Covid-19. Вирус стал причиной смертельных осложнений у 1 477 человек, умерших от других болезней.

Как сообщал «Новый День», за минувшие сутки от коронавируса умерли 926 человек. За весь период пандемии вирус стал причиной смерти 307 948 человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»