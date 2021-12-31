Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров смогут отпраздновать Новый год 15 раз. Столько раз Международная космическая станция пересечет часовые пояса Земли, рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

В первый раз космонавты встретят Новый год в 15:44 мск, когда МКС окажется над Тихим океаном. Но по-настоящему отмечать наступление 2022-го будут в полночь по московскому времени, когда станция будет пролетать над Гавайями. Россияне уже пригласили американских и европейских коллег на борту станции вместе отпраздновать начало 2022 года.

«Мы, по традиции, отметим столько раз, сколько будем пересекать часовые пояса стран, представители которых работают на станции», – сказал командир экспедиции МКС-66 Антон Шкаплеров.

Через два часа после празднования у россиян Новый год наступит в Германии, где родился астронавт Маттиас Маурер. А еще через час полночь наступит по Гринвичу – к этому часовому поясу привязан распорядок работы на МКС. В 8 утра по московскому времени астронавты Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон отметят Новый год по вашингтонскому времени.

Москва, Наталья Рязанова

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