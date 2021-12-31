Путин поздравил россиян в самом длительном обращении к Новому году

Жители Камчатки первыми услышали новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина. Речь российского лидера в честь наступления 2022 года стала его самым продолжительным поздравлением с Новым годом.

Нынешнее обращение продолжалось шесть минут 22 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал речи в 2020 году, которая продлилась шесть минут.

Подводя итоги, Путин отметил, что Россия достойно прошла 2021 год несмотря на сложные вызовы. Удалось быстро восстановить экономику, потому что все трудились вместе, каждый исполнял свой долг.

«Мы поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети – будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан», – сказал президент.

Главной целью будущего года глава государства назвал повышение благосостояния и качества жизни россиян. Это поможет сделать сильнее и всю страну, считает Путин.

Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением 31 декабря 1999 года после речи первого президента России Бориса Ельцина, в которой тот объявил об отставке. Это было единственное обращение Путина, произнесенное за столом.

Москва, Наталья Рязанова

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