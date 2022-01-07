В России назвали лучшие города для жизни по итогам 2021 года

Финансовый университет при правительстве РФ составил традиционный рейтинг городов по уровню качества жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основными параметрами стали уровень доходов, состояние экологии, бизнес-климат, уровень конфликтности в социуме, деструктивное поведение жителей, склонность к миграции, оценка работы ЖКХ и дорожного хозяйства, качество образования, степень озабоченности горожан разными проблемами. По каждому из критериев выбрали 15 лучших городов.

Наибольший уровень материального благополучия и потребления ожидаемо отмечен в Москве и Санкт-Петербурге, а также Нижнем Новгороде, Сочи и Екатеринбурге.

Медицина получила наивысшие оценки от жителей Сочи, Магнитогорска, Москвы, Грозного, Липецка.

Меньше всего претензий к среднему и высшему образованию в Череповце, Вологде, Магнитогорске, Владимире, Набережных Челнах.

Наилучшая культурная среда отмечена в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Брянске, Иванове.

Выше всего работу ЖКХ оценили в Грозном, Иркутске, Нижневартовске, Махачкале, Екатеринбурге; дорожное хозяйство – в Магнитогорске, Белгороде, Саранске, Грозном, Якутске.

Меньше всего желающих уехать в поисках лучшей жизни в Махачкале, Грозном, Краснодаре, Стерлитамаке, Калуге.

Наименее конфликтная среда зафиксирована в Грозном, Набережных Челнах, Магнитогорске, Череповце и Севастополе.

Деструктивное поведение реже всего проявляется в Севастополе, Грозном, Набережных Челнах, Владикавказе и Архангельске.

Города с самым низким уровнем тревожности населения – Калуга, Тула, Йошкар-Ола, Курск, Томск.

В целом, по совокупности параметров, лучшими городами для жизни в России назвали Москву, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.



Москва, Игорь Юров

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