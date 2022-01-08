На Москву надвигается сильный снегопад

Московский регион накроет сильный снегопад, сообщает центр погоды «Фобос».

Согласно прогнозу метеорологов, снег пойдет в российской столице в воскресенье после обеда, а вечером снегопад усилится. «Пик ненастья придется на ночные часы», – говорится в сообщении. В первый рабочий день после новогодних каникул, 10 января, осадки сохранятся, но их интенсивность уменьшится.

На территории Подмосковья наиболее сильные снегопады ожидаются в южной части региона.

Синоптики предупреждают, что из-за ненастья на дорогах образуется снежный накат, что существенно увеличит вероятность ДТП.

За воскресенье в Москве может выпасть до 6 мм осадков, и еще 7-12 мм добавится в понедельник, отмечает «Фобос». В итоге высота снежного покрова столице в конце дня понедельника составит 32-37 см при норме в 21 см.

Москва, Наталья Петрова

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