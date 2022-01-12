Названа причина скоропостижной смерти телеведущего Михаила Зеленского

По предварительной информации, причиной смерти в Доминикане жрналиста и телеведущего Михаила Зеленского стал инсульт. Об этом сообщает «Вести FM» в своем канале в Telegram.

«Все произошло внезапно. Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным, инсульт», – говорится в сообщении.

Ранее о смерти 46-летнего журналиста сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович в своем Facebook.

В последние годы Зеленский работал на телеканале «Россия-Культура» и преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино». Он вел программу «Билет в Большой» на «Россия-Культура», а также был ведущим программы «Новости культуры».

До этого он вел выпуски новостей на телеканалах «Россия 1», «ТВ Центр», «Россия 24» и ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1».

Москва, Наталья Петрова

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