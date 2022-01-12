Четверть россиян работали во время новогодних каникул

Работать в период новогодних каникул пришлось почти каждому четвертому жителю России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

24% респондентов заявили, что выходили на работу во время новогодних и рождественских праздников. Чаще всего в этот период работали россияне 25-34 лет – каждый третий опрошенный в данной возрастной группе (33%).

Согласно результатам исследования, мужчинам чаще, чем женщинам, приходилось выходить на работу – 32% и 18% респондентов соответственно.

Что касается молодежи, то среди людей 18-24 лет во время новогодних каникул работал почти каждый четвертый (24%), среди сограждан в возрасте от 60 лет эта доля составляет 15%.

В целом 78% россиян оказались скорее удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, скорее неудовлетворен каждый пятый опрошенный (20%).

Москва, Зоя Осколкова

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