Четверть россиян работали во время новогодних каникул

Работать в период новогодних каникул пришлось почти каждому четвертому жителю России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
24% респондентов заявили, что выходили на работу во время новогодних и рождественских праздников. Чаще всего в этот период работали россияне 25-34 лет – каждый третий опрошенный в данной возрастной группе (33%).
Согласно результатам исследования, мужчинам чаще, чем женщинам, приходилось выходить на работу – 32% и 18% респондентов соответственно.
Что касается молодежи, то среди людей 18-24 лет во время новогодних каникул работал почти каждый четвертый (24%), среди сограждан в возрасте от 60 лет эта доля составляет 15%.
В целом 78% россиян оказались скорее удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, скорее неудовлетворен каждый пятый опрошенный (20%).
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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