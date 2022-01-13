Власти Москвы назвали условия введения новых ковид-ограничений

В Москве новые ковид-ограничения из-за омикрон-штамма будут введены только в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Россия-24». При принятии решения будут учитываться уровень заболеваемости и количествао госпитализаций, уточнил он.

«Мы, безусловно, будем прибегать к ним (новым ограничениям. – прим. ред.) в случае, если такая необходимость возникнет, только когда ситуация будет на пределе мощности в наших медицинских учреждениях. <...> В этой ситуации мы будем смотреть на уровень заболеваемости, <…> количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения», – цитирует Ефимова ТАСС.

Заммэра отметил, что в последние волны коронавируса Москва вводила ограничительные меры только вместе со всей страной. По его словам, ограничения действовали короткое время и позволили «практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые показатели заболеваемости».

Ефимов при этом заявил, что пока преждевременно говорить о ковид-мерах, которые могут быть введены. Он лишь сказал, что набор возможных ограничений понятен и отработан. По его мнению, столичные предприниматели и городская система в целом «научились работать в условиях ограничений».

Москва, Наталья Петрова

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