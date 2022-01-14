Россияне не ждут улучшения жизни после окончания пандемии

Почти половина россиян считают, что после завершения пандемии коронавируса их жизнь не изменится в лучшую сторону. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Всероссийский опрос был проведен 17-19 декабря 2021 года. В исследовании приняли участие 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

Почти каждый второй россиянин (47%) уверен, что уровень жизни большинства жителей РФ после завершения пандемии Covid-19 никак не изменится. Более четверти респондентов (28%) думают, что нужно ожидать, что станет хуже. Самыми пессимистичными в этом плане оказались сограждане в возрасте от 31 года до 45 лет (34%).

Лишь 13% россиян ожидают улучшения уровня жизни после окончания пандемии. Наиболее оптимистично настроены в этом плане опрошенные старше 60 лет (16%).

При этом 12% респондентов затруднились ответить, как изменится уровень жизни, когда мир справится с инфекцией, а все ограничения будут сняты.

Москва, Зоя Осколкова

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