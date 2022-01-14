В Кремле допустили переселение россиян с территорий многолетней мерзлоты

Советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев допустил, что жителей регионов в многолетней мерзлотой могут переместить в другие районы. Есть вероятность, что изменения климата сделают слишком затратным освоение данных территорий.

В зонах многолетней мерзлоты климат меняется заметно быстрее, чем в других районах мира. От потепления замерзшие слои почвы разрушаются, и установленные на них объекты инфраструктуры могут быть повреждены и перестать работать. Руслан Эдельгериев отметил, что потепление угрожает трубопроводам и оборудованию для добычи газа и нефти, которая чаще всего ведется в таких регионах.

«Если мы будем видеть, что инженерные решения не позволяют дальше расширяться, что это будет гораздо дороже и экономически неоправданно, то не исключено, что этих людей можно перевести в более комфортные регионы. Это вполне возможно», – сказал советник президента на Гайдаровском форуме.

Трансляция выступлений велась на сайте мероприятия.

Как сообщал «Новый День», российские и немецкие ученые предупредили, что богатых территорий в России станет больше, а у бедных прибавится проблем. Изменения климата повлияют на экономическую активность, занятость, распределение доходов и миграцию в стране.

Москва, Наталья Рязанова

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