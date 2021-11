Ученые выяснили, как глобальное потепление влияет на экономику России: богатых регионов станет меньше

Уральские ученые совместно с коллегами из Германии проанализировали, как климатические аномалии влияют на экономическую активность, занятость, распределение доходов и миграцию в регионах России. Такое исследование проводилось впервые, его результаты опубликованы в академическом журнале The Review of Income and Wealth, сообщили в пресс-службе УрФУ. Выводы ученых неутешительны: богатых территорий станет меньше, а бедные регионы будут испытывать еще больше проблем.

Авторами работы стали сотрудники Гисенского университета имени Юстуса Либиха, Лейбниц-Института исследований Восточной и Юго-Восточной Европы и Уральского федерального университета. Они опирались на данные Росстата и Росгидромета за 2000-2015 годы.

Так, ученые установили, что последовательность как минимум трех чрезвычайно жарких дней (когда среднесуточная температура поднимается выше +25°C) снижает валовый региональный продукт на душу населения. Десять дополнительных жарких дней в году приводят к падению ВРП на душу населения почти на 2%, что уже считается ощутимым уроном. В то же время отдельные знойные дни не оказывают заметного влияния на региональную экономику.

Однако бедные регионы больше подвержены негативному влиянию экстремальных температур. Причины такого эффекта – климатическое давление на промышленность и сельское хозяйство, повышение цен на продукты питания из-за засухи и неурожая, рост безработицы, в том числе из-за теплового стресса и снижения продуктивности.

Ученые разработали методику оценки влияния жарких и холодных дней на экономику в зависимости от их продолжительности. Несколько последовательных жарких дней переносятся людьми тяжелее, чем один еще более жаркий. А вот краткосрочные и долгосрочные низкие температуры (ниже -23°C) и сильные осадки в основном не оказывают влияния ни на региональный валовый продукт, ни на распределение доходов. В горнорудной промышленности и обрабатывающем производстве даже происходит некоторое увеличение занятости.

«Это может быть связано со специфическими нормами, которые помогают справиться с последствиями холода. Например, существуют официальные государственные требования в отношении рабочей температуры в помещениях, верхней одежды и продолжительности работы на открытом воздухе в зависимости от различных погодных условий. При необычайно низких температурах рабочий день может быть сокращен или даже отменен. Кроме того, из-за особых климатических условий в некоторых регионах вводится компенсационная прибавка к зарплате и допускается досрочный выход на пенсию», – прокомментировала доцент кафедры экономики УрФУ, научный сотрудник Лейбниц-Института исследований Восточной и Юго-Восточной Европы Ольга Попова.

«Еще одна возможная стратегия адаптации к климатическим испытаниям – миграция: люди могут переезжать из жарких мест в более прохладные. Таким образом, территории с холодным климатом могут привлекать как внутренних, так и зарубежных мигрантов. Тем более что такие регионы более обеспеченные: в основном там сосредоточена добыча природных ископаемых, предприятия горнодобывающей и энергетической отраслей, выше уровень заработной платы, больше возможностей для трудоустройства», – добавляет научный сотрудник Гисенского университета Владимир Отращенко.

С одной стороны, относительно большое количество холодных дней дает России преимущество перед другими странами мира. С другой – за 20 лет, с 1995 по 2015 годы, среднее количество дней с температурой выше +25°C удвоилось. Рост наблюдался в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Темп увеличения среднегодовой температуры в 2,5 раза выше, чем в мире в целом. В связи с нарастанием глобального потепления эта тенденция, скорее всего, сохранится. Значит, будет деградировать зона вечной мерзлоты, участятся серьезные наводнения и засухи, говорится в исследовании.

«В итоге территорий, благоприятных для жизни и производства, станет меньше, а бедных регионов, не имеющих собственных ресурсов для адаптации к последствиям глобального потепления – все больше. Это поставит перед федеральными властями задачу обеспечивать такие регионы дополнительной сезонной помощью, а также активнее поддерживать занятость населения, в первую очередь в форме переобучения», – резюмировала Ольга Попова.

В предыдущих научных работах, посвященных России, Владимир Отращенко и Ольга Попова установили: аномально высокие температуры отрицательно сказываются на здоровье населения, а также стимулируют индивидуальное агрессивное поведение и, как следствие, увеличивают насильственную смертность. В будущем ученые планируют подробнее исследовать влияние климатических изменений на разные виды доходов – домохозяйств, предпринимателей и так далее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

