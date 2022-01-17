На Камчатке и в Бурятии ограничили крещенские купания из-за Covid-19

Петропавловская и Камчатская епархия отказалась от организации традиционных купаний в честь православного праздника Крещения Господня. В РПЦ сослались на сложную ситуацию с коронавирусом.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и рекомендациями правительства края и Роспотребнадзора, Крещенские купания не организуются», – говорится в сообщении на сайте епархии.

Правительство Бурятии также озабочено распространением Covid-19 и ограничило Крещенские купания. В столице региона их не будут устраивать вовсе.

«Принято решение не организовывать купели в период празднования Крещения Господня на территории Улан-Удэ. Предварительно планируется организовать в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах и Северобайкальске», – пояснили в пресс-службе республиканского правительства.

Напомним, в России продолжается скачкообразный рост числа больных коронавирусом. На 16 января в России выявили 29 230 случаев Covid-19.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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