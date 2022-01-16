В России почти 30 тысяч человек заболели Covid-19 за сутки

Суточный прирост больных коронавирусом в России продолжает скачкообразно расти. За минувшие сутки во всех регионах страны выявили 29 230 случаев Covid-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«У 4 162 (14,2%) Covid-19 протекает активно без клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 10 803 534 человека. Также за сутки зафиксировано 686 летальных исходов, за весь период – 321 320», – говорится в сообщении.

В Москве и области зарегистрировали 6480 и 3147 случаев коронавируса соответственно, в Санкт-Петербурге – 3958. Пятерка антилидеров изменилась, суточный прирост больных заметно вырос в Нижегородской области – 740 человек, Краснодарском крае – 655.

Число выписанных по выздоровлению снизилось по сравнению с предыдущим днем и составило 22 731 человек. За все время пандемии коронавирус в стране победили 9 858 615 человек.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что больной омикрон-штаммом коронавируса становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения очень высок. Ведомство призвало россиян регулярно измерять температуру и избегать контактов с больными.

Москва, Наталья Рязанова

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