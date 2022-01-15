Новая волна Covid-19 в России: 27 179 случаев выявили за сутки

Суточный прирост больных Covid-19 в России увеличился более чем на три тысячи за 24 часа. На 15 января выявили 27 179 новых случаев, а днем ранее – 23 820. Общее число больных за весь период достигло 10 774 304 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев выявили в Москве и Петербурге – 6555 и 3314 соответственно. Пятерку антилидеров замыкают Подмосковье – 2589, Нижегородская область – 736 и Свердловская – 612. Наименьшие темпы прироста больных коронавирусом зарегистрированы в Калмыкии, Туве, Ульяновской и Костромской области, в Крыму, Оренбуржье.

Суточная смертность от Covid-19 остается на прежнем уровне: 723 летальных исхода за минувшие 24 часа (739 накануне). С начала пандемии от вируса умерли 320 634 человека.

Параллельно с заболевшими растет и число выздоровевших от вируса россиян. За прошедшие сутки выписали 26 584 пациента после Covid-19, а всего за пандемию – 9 835 884 человека.

Ранее вирусолог предупредил о новой мощной волне пандемии с ростом заболеваемости до 500 тыс. человек в сутки. По его словам, масштаб нового удара пандемии может быть «колоссальным».

Москва, Наталья Рязанова

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