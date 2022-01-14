Число заболевших ковидом в России увеличилось почти на 24 тысячи

В России продолжился рост суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 23 820 случаев заражения во всех регионах – это на 12,6% больше, чем днем ранее (21155), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что у 14,9% заболевших не было клинических проявлений Covid-19. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 747 125 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки среди российских регионов оказалась Москва – 5712 человек (накануне 5490). На втором месте – Санкт-Петербург с 2708 заразившимися, что 47,3% больше, чем накануне. Третье место заняла Московская область – 1990 заболевших (+27,9%). Далее идут Нижегородская и Свердловская области, где выявлено соответственно 743 и 536 случаев заболевания.

В то же время за прошедший день в России зафиксировано 739 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Вчера сообщалось о 740 умерших. Больше всего скончавшихся в Москве – 69, Петербурге – 61 и в Подмосковье – 40. Общее число смертей от ковида в стране достигло 319 911.

За сутки полностью справились с болезнью 24 952 человека, а с начала пандемии – 9 809 300.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране выполнено свыше 245,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за последние сутки – 529 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 880 тыс. 775 человек.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов спрогнозировал, что из-за быстрого распространения омикро-штамма суточный прирост новых инфицированных в России может достигнуть 500 тысяч.

Москва, Наталья Петрова

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