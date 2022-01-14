Вирусолог предупредил о мощной волне Covid-19 с полумиллионом случаев в сутки

Новая мощная волна пандемии угрожает России ростом заболеваемости до 500 тыс. человек в сутки, предупредил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он «примерил» к российским условиям ситуацию, сложившуюся в США.

Причина новой волны заболеваемости – быстрое распространение штамма «Омикрон» коронавируса. Из-за него масштаб нового удара пандемии может быть «колоссальным», какого не было еще ни разу с начала пандемии, уверен ученый.

«Мы уже наблюдаем это в США – сейчас там регистрируют по 1,3 млн заболевших в день. Если перевести это соотношение заболевших к численности населения на Россию, то у нас число случаев заражения может достигнуть полумиллиона в сутки», – цитируют Нетесова «Известия».

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова также допустила прирост больных Covid-19, выражающийся в шестизначных числах. В 35 регионах заболеваемость коронавирусом превышает среднероссийский уровень, что указывает на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.

13 января в России зафиксирован резкий рост заболеваемости Covid-19 – 21 155 новых случаев выявили за сутки. Ранее суточный прирост упал ниже 16 тыс. больных.

Москва, Наталья Рязанова

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