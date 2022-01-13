В России регистрируется резкий подъем заболеваемости Covid-19

В России зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувший день в стране выявлено 21 155 случаев заражения Covid-19 во всех регионах, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Это на 17,9% больше, чем накануне (17 946). У 14% новых заболевших нет никаких симптомов инфекции. Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 10 723 305.

Наибольший суточный прирост заболевших зарегистрирован в Москве – 5 490 новых заражений. Днем ранее было 4 008. Таким образом, число инфицированных в столице за день выросло на 37%.

Заметно выросла заболеваемость Covid-19 в Санкт-Петербурге и Московской области – 1839 и 1556 новых заболевших против 1659 и 1238 случаев заражения накануне.

В пятерку регионов – лидеров по числу инфицированных за сутки также вошли Нижегородская (647) и Свердловская (410) области. В Нижегородской области выявляемость ковида выросла за сутки почти в 4,5 раз – накануне в регионе было зафиксировано всего 152 случая заражения.

За сутки в России зарегистрировано 740 случаев смерти среди больных Covid-19 – это немного меньше, чем вчера (745). Всего в стране с начала пандемии, по данным оперштаба, умерли от коронавируса 319 172 человек.

Антилидером по суточной смертности от ковида остается Москва, где умер 71 пациент. В Петербурге скончались 58 больных, в Подмосковье – 39.

В то же время за минувший день выздоровели 25 984 человек, а общее число выздоровевших пациентов достигло 9 784 348.

По информации Роспотребнадзора, в стране за все время пандемии проведено свыше 244,9 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 525 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 881 тыс. 284 человека.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что у властей и медиков есть две недели на подготовку к всплеску заболеваемости коронавирусом из-за омикрон-штамма. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что значительный подъем заболеваемости неизбежен. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что при пессимистичном сценарии число заражений в сутки может превысить шестизначные значения. Пока в России зарегистрировано 698 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщила накануне Голикова.

Москва, Наталья Петрова

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