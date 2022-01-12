«Ситуация очень сложная»: Путин дал две недели на подготовку к новой волне ковида

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится в преддверии «новых вспышек коронавируса», и дал кабмину две недели на подготовку к новому витку пандемии. Такое заявление прозвучало на совещании главы государства с правительством.

«Совершенно очевидно <…> то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня – в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время. И это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – отметил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Президент РФ при этом упомянул о ситуации с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» в США и Европе, где наблюдаются рекордные показатели роста заболеваемости, и отметил, что у России есть две недели для подготовки к новому удару пандемии. «Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что нужно наращивать тестирование на коронавирус и темпы вакцинации от Covid-19. Кроме того, по его словам, необходимо подготовить больничную сеть и промышленность. Путин поручил проработать эти вопросы премьер-министру Михаилу Мишустину.

В свою очередь вице-премьер, глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что России не избежать нового подъема заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон». «Мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма», – констатировала она. При этом Голикова назвала нереалистичными данные о спаде заболеваемости Covid-19 в России в новогодние праздники из-за снижения уровня тестирования на коронавирус.

Вице-премьер также сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по России достиг 63,2%, но в четырех регионах он превышает уровень 80% и более: это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ. При этом в 12 регионах уровень коллективного иммунитета снизился за время праздников – за счет тех, кто не ревакцинировался, отметила Голикова.

Помимо того, вице-премьер заявила, что новые меры по борьбе с «омикрон»-штаммом на случай неблагоприятного сценария развития эпидситуации правительство РФ подготовит до конца недели.

Ранее Голикова сообщила, что в регионах России выявлено 698 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». По ее словам, власти ожидают кратное увеличение числа больных.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о наличии признаков ухудшения эпидемиологической ситуации в РФ и допустила, что суточный прирост заболеваемости коронавирусом в стране может достигнуть шестизначных чисел.

Москва, Наталья Петрова

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