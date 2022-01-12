В России выявили почти 700 случаев омикрон-штамма Covid-19

В различных регионах России зарегистрировали 698 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Власти ожидают кратное увеличение числа больных, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас уже у нас выявлено 698 случаев. Большая часть приходится на Московский регион, и столичный регион примет на себя первый удар распространения нового штамма», – заявила Голикова во время совещания президента РФ с членами правительства.

Вице-премьер отметила, что заразность омикрон-штамма повышена в 3-7 раз, поэтому в ближайшее время ожидается кратное увеличение числа заболевших. И нужно подготовить систему здравоохранения к новой вспышке Covid-19.

Еще 21 декабря в России был зарегистрирован 41 случай заражения новым вариантом коронавируса. Позже больных омикрон-штаммом стали выявлять в разных регионах страны. Так, в Ростовской области «Омикрон» выявили у не выезжавшей за границу женщины и ее полугодовалого ребенка.

Москва, Наталья Рязанова

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