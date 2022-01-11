Шестизначная заболеваемость: глава Роспотребнадзора сообщила о признаках ухудшения ковид-ситуации в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о наличии признаков ухудшения эпидемиологической ситуации в РФ. По ее словам, в 35 регионах зафиксирован высокий показатель заболеваемости коронавирусом, который превышает среднероссийский уровень, а из-за «омикрона» суточный прирост заболеваемости Covid-19 в стране может достигнуть шестизначных чисел.

Выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, Попова пояснила, что в настоящее время выявлено 305 случаев заражения штаммом «омикрон». При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что инкубационный период при заражении короче, чем у других штаммов.

«С учетом того, что инкубационный период у «омикрона» короче, чем у предшествующих штаммов, после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже – на третьи-пятые сутки», – цитирует Попову «Интерфакс».

«Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе», – констатировала глава Роспотребнадзора.

Мэр Москвы Сергей Собянин, также выступавший на заседании, заявил, что ждет в столице всплеска заболеваемости через 7-10 дней именно из-за «омикрона». По его оценке, новая волна коронавируса может оказаться более критической, чем ранее.

Сегодня оперативный штаб сообщил, что суточный прирост больных коронавирусом в России резко пошел вверх. За минувшие сутки выявили 17 525 новых случаев Covid-19 в 84 регионах страны. Это на 1695 человек больше, чем днем ранее (15 830). Самое значительное увеличение числа больных зарегистрировали в Москве – 4635 против 2778 накануне.

Москва, Светлана Антонова

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