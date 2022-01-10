В России выявили 15 830 случаев заражения коронавирусом за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 15 830 случаев. Общее число случаев Covid-19 за все время пандемии достигло 10 666 679. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 – 15 830 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 238 (14,1%) без клинических проявлений», – говорится в сообщении штаба.

Наибольшее число новых инфицированных проживают в Москве, где за последние 24 часа выявили 2 778 новых случаев Covid-19, в Санкт-Петербурге – 1 419, в Московской области – 1 197. Наименьший суточный прирост зафиксирован на Чукотке, где новых заболевших не обнаружили. Низкие темпы заболеваемости также отмечаются в Тыве, Ненецком АО (по 0,03%) и в Калмыкии (0,04%).

За минувшие сутки от последствий заболевания коронавирусом умер 741 пациент. Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Москве – 70, в Петербурге – 62, в Подмосковье – 42. За весь период Covid-19 стал причиной смерти 316 904 человек.

Победить болезнь удалось 9 706 802 пациентам, в том числе 19 890 были выписаны из больниц за последние сутки. По данным оперштаба, под медицинским наблюдением остаются 940 680 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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