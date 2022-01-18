Ростовские власти запретили смеяться в ЗАГСах

Руководство Ростовской области утвердило новые правила проведения церемонии бракосочетания. Документ запрещает смеяться, выкрикивать и двигать мебель при заключении брака. Постановление опубликовано на региональном портале правовой информации.

«При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех», – говорится в документе.

Также запрещено распивать спиртное, двигать мебель, ходить по залу и находиться там в верхней одежде. Желающих пожениться ограничили и во времени: церемония не может продолжаться дольше 40 минут.

В конце 2021 года вступил в силу закон, разрешающий россиянам проводить госрегистрацию акта в любом ЗАГСе по собственному выбору. Именно этим законом регионам предоставлены полномочия «по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке».

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»