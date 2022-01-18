В России до 7 дней сократили срок карантина по коронавирусу

Срок карантина для заболевших коронавирусной инфекцией в России сокращается с двух недель до одной. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с Covid-19.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторным исследованиям граждан, в том числе сокращаем срок карантина до семи дней», – сказала Голикова. Вице-премьер анонсировала еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут утверждены постановлениями главного санитарного врача России, но не привела подробностей.

Кроме того, Голикова сообщила, что больничные на фоне роста числа заражений коронавирусом будут оформляться заочно, а меры социальной поддержки будут продлевать без заявлений.

Вице-премьер также заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» активно распространяется внутри страны. По ее словам, на сегодняшний день в структуре заболеваемости на территории России 60% заражений приходится на дельта-штамм, а 40% – на омикрон-штамм и некоторые другие варианты.

«Омикрон» выявлен в половине регионов России и уже доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, уточнила Голикова. Всего в стране подтверждено 1682 случая заражения этим штаммом в 42 регионах, однако их значительно больше, поскольку «не все они подвергаются секвенированию», добавила она.

По ее словам, более 70% инфицированных омикрон-штаммом не выезжали из страны, а 27,9% прошли полный курс вакцинации. В целом рост заболеваемости Covid-19 отмечен в 67 регионах. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,9%, уточнила вице-премьер.

Голикова также отметила, что в России сейчас болеют коронавирусом 495,4 тыс. человек, но лишь 22% пациентов лечатся в стационарах. При этом число заражений за последнюю неделю выросло на 2,9%, а число стационарных больных снизилось на 4,6%. Развернуто 158,6 тыс. коек, занято – 69%, уточнила вице-премьер.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на дистанционную работу сотрудников, где это возможно, чтобы «помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения». «В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», – подчеркнул премьер-министр. Он также попросил работодателей «обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников», которые не перешли на удаленку.

При этом Мишустин отметил, что на данный момент рост заболевших ковидом не привел к резкому увеличению числа госпитализированных. «Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как и в ситуации с «Дельтой». «Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий», – заявил премьер-министр.

Надо отметить, что подъем заболеваемости коронавирусом в России начался после новогодних праздников из-за распространения омикрон-штамма. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что суточное число заражений может достигнуть шестизначных значений.

Добавим, что пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что власти России не обсуждают введение нового локдауна в масштабах страны, отметив, что такая мера может быть принята на региональном уровне, основываясь на особых полномочиях, которые есть у губернаторов.

Москва, Наталья Петрова

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