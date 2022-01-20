На Алтае более 200 классов ушли на карантин

В Алтайском крае растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом среди детей. В первый учебный день нового года на занятия не пришли 20% учеников. После первой недели более 200 классов в школах закрыли на карантин.

По данным Министерства образования края, после новогодних каникул 57 классов в 18 школах перевели на удаленку. На карантин сначала отправили более 600 учащихся, но их число увеличилось до трех тысяч.

В некоторых школах на дистант отправили несколько классов одновременно, но ни одна школа не закрылась на карантин полностью. В министерстве уточнили, что на удаленную форму обучения переводят школьников не только из-за роста заболеваемости ОРВИ, но и Коронавирусом. Всех родителей края попросили оставлять дома детей с температурой и плохим самочувствием.

В декабре 2021 года Роспотребнадзор подсчитал, что россияне стали в 50 раз реже болеть гриппом, чем в 2019 году. В ряде регионов наблюдается сложная ситуация по заболеваемости гриппом и среди взрослых, и среди детей.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»