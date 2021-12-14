Попова заявила о 50-кратном снижении заболеваемости гриппом

Россияне стали в 50 раз реже болеть гриппом, чем в 2019 году, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство проанализировало данные за январь-октябрь 2021 года и сравнило с доковидным периодом.

Данные сравнения глава ведомства Анна Попова представила на общем собрании Российской академии наук, передает ТАСС.

Однако в ряде регионов наблюдается сложная ситуация по заболеваемости гриппом и среди взрослых, и среди детей. Так, в Москве несколько недель растет число госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей. Показатель уже превысил уровень аналогичных периодов 2020 и 2019 годов.

Медики Свердловской области бьют тревогу: за неделю в регионе выявили 54 328 случаев ОРВИ, и у каждого четвертого обнаружен грипп. Эпидпорог по ОРВИ в области превышен уже на 87,8%. В Катав-Ивановском районе Челябинской области все школы перевели на карантин из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся.

Москва, Наталья Рязанова

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