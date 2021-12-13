У каждого четвертого – грипп: эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области превышен на 88%

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом: за неделю вявлено 54 328 новых случаев. Среди вирусов доминирует грипп: он обнаружен у каждого четвертого обследованного в лабораториях.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен уже на 87,8% (неделю назад было 60,9%). Более половины заболевших (67%) – дети. В Екатеринбурге за тот же период – 26,7 тысячи заболевших.

«Максимальный уровень заболеваемости среди детей 3-6 лет, далее – дети 7-14 лет, на 3 месте – дети до 2 лет», – уточняют в ведомстве.

В лабораториях за неделю обследовано 168 человек, у которых брали анализы на выявление вирусов. По сравнению с предыдущими неделями, сейчас чаще всего выявляется грипп А (Н3N2) – ПЦР-тесты подтвердили его у 26,2% от числа обследованных. Также циркулируют аденовирусы, боковирусы, риновирусы, коронавирус.

Прививку от гриппа на сегодняшний день поставили более 1,88 миллиона человек. Но это всего 45% от общего числа населения области, что недостаточно для создания коллективного иммунитета. Среди взрослых привиты 84,7% от плана, среди детей – 54,5% от плана.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса на дистант перевели 269 школьных классов, закрыты 73 группы в детских садах. По словам педиатров, у 5-6% детей – микст-инфекции: сочетание гриппа и коронавируса, либо других ОРВИ. Как родителям поступать в таких случаях и чем лечить ребенка, мы подробно рассказывали здесь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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