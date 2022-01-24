Туве грозит региональный локдаун из-за вспышки Covid-19

Главный санитарный врач Тувы призвал региональные власти на две недели закрыть школы, детские сады и больницы из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. За неделю суточный прирост больных Covid-19 подскочил в пять раз, следует из данных Роспотребнадзора.

Заболеваемость выросла в 5,1 раза: на прошлой неделе выявляли 103 случая коронавируса в сутки, а неделей раньше – по 20 случаев. За минувшие сутки заболели 252 человека. Больше всего больных выявляют в Кызыле, Дзун-Хемчикском, Кызылском, Тес-Хемском и Улуг-Хемском районах.

«Для стабилизации эпидситуации предложено с 25 января до 7 февраля 2022 года перевести на дистанционное обучение школьников с 1 по 8 классы, студентов средних учебных заведений; приостановить работу детских дошкольных учреждений; приостановить плановую работу медицинских организаций с переводом на экстренный формат работы», – говорится в сообщении на сайте правительства республики.

В эти дни полиция будет проводить рейды для проверки масочного режима и соблюдения введенных запретов.

До 1 апреля приостановят прием граждан во всех фирмах, организациях и МФЦ, а также собеседования и конкурсы для приема новых сотрудников. Руководителей обязали перевести на удаленку 50% работников и одного из родителей, чей ребенок не сможет ходить в детский сад или школу. На дистанционную работу также отправят работников 60 лет и старше, инвалидов и работников с хроническими заболеваниями даже после полной вакцинации.

На тот же срок в республике будут закрыты учреждения культуры, дополнительного образования, индустрии красоты и спорта. А также автошколы, компьютерные клубы, организации в сфере досуга и отдыха.

Ранее власти Тувы отменили до 1 апреля все массовые мероприятия. Были временно закрыты детские игровые комнаты, компьютерные залы и ночные клубы.

Кызыл, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»