В Туве ввели запрет на массовые мероприятия до апреля

В Туве запретили все виды массовых мероприятий из-за появления случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Такое распоряжение подписала главный санитарный врач Тувы Людмила Салчак.

До 1 апреля вводится запрет на спортивные, творческие, семейные, развлекательные, религиозные и другие мероприятия, сообщила пресс-служба мэрии Кызыла. В частности, отменяется отмечание Крещения и Нового года по лунному календарю – Шагаа. Все праздники рекомендовано провести онлайн.

До особого распоряжения приостанавливается работа детских игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов. В администрации напомнили, что эти ограничения действовали и раньше, но перед Новым годом их отменили из-за улучшения эпидемической обстановки.

Вместе с тем, муниципалитетам поручили усилить контроль за исполнением антиковиднных требований. Работодатели должны вести учет заболевших сотрудников и не допускать больных к работе.

Кроме того, правительство Тувы поручило нарастить темпы развертывания дополнительных инфекционных коек и повысить охват населения вакцинацией.

Кызыл, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»