Минобороны открыло массив документов к годовщине снятия блокады Ленинграда

Минобороны опубликовало массив документов из фондов Центрального архива министерства в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. На официальном сайте появился отдельный раздел «Мы – ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон».

Рассекреченные документы касаются ополченцев, защищавших Ленинград вплоть до снятия блокады 27 января 1944 года и после нее. Уже в июне-сентябре 1941 года в районах города собирались добровольческие отряды из которых формировали батальоны и дивизии. На защиту Ленинграда вставали и рабочие, и интеллигенция, и служащие.

«Блокада Ленинграда продлилась 872 дня. В течение всего этого периода, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление противнику», – говорится в сообщении министерства.

Порядка 135 тыс. ленинградцев вступили в добровольческие отряды. Семь соединений преобразовали в кадровые стрелковые дивизии Красной армии. В разделе опубликованы журналы боевых действий, донесения с фронта, приказы о награждении героев.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и была полностью снята 27 января 1944 года, через 872 дня. За это время в городе погибли, по разным данным, от 632 тыс. до 1,5 млн человек. Большинство умерли от голода, только 3% – от артобстрелов и бомбежек. Город с остальной страной соединяла только «Дорога жизни», проложенная по льду Ладожского озера.

Москва, Наталья Рязанова

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