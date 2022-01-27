В Краснодаре из-за снегопада возникли горы мусора

В столице Кубани мощный снегопад стал причиной не только образования сугробов и многокилометровых пробок, но и гор мусора. Коммунальные службы попросту не могут проехать к контейнерам.

Местные жители делятся в соцсетях снимками своих дворов. На кадрах все буквально завалено бытовыми отходами. На этих стихийных свалках уже собираются бродячие собаки и полчища крыс.

Сложная ситуация с вывозом мусора сложилась в несколько района города. Дело в том, что подъезды к площадкам с баками засыпаны снегом, и коммунальщики уже несколько дней не могут их расчистить.

Тем временем, синоптики обещают новую порцию осадков жителям российского юга. Впрочем, в этот раз температура воздуха чуть приподнимется, поэтому стоит ожидать дождя или мокрого снега.

Краснодар, Зоя Осколкова

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