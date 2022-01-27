Кабмин России повысил социальные пособия с 1 февраля

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. Соцвыплаты и пособия вырастут на 8,4%, сообщается на сайте кабмина.

Индексация коснется выплат, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Кроме того, будут увеличены и некоторые пособия семьям с детьми. Речь идет о единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребенком и единовременном пособии при передаче ребенка на воспитание в семью.

Также вырастет размер материнского капитала на первого ребенка – до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тыс. рублей.

Надо отметить, что в 2018 году в России был введен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Москва, Наталья Петрова

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