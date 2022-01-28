Правительство объединит Пенсионный фонд и Фонд соцстраха

Минтруд РФ составил план объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый внебюджетный фонд. Работодателей переведут на единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Минтруда, где подтвердили их подлинность.

Объединение ПФР и ФСС обсуждается около 10 лет, но его активно продвигают теперь, чтобы встроить в единую цифровую платформу, которую уже разрабатывает «Ростелеком». К платформе прикрепят все цифровые проекты обоих фондов, а также информационные системы Минтруда и учреждений медико-социальной экспертизы.

Министерство уже внесло законопроект об объединении фондов в Госдуму для рассмотрения в весеннюю сессию. Летом будут составлять бюджет нового фонда на 2023-2025 годы.

Окончательно решить вопрос с объединением планируется к 2023 году. К этому сроку часть услуг единого фонда будет доступна в формате «одного окна» на портале госуслуг, заработает единый контакт-центр. Правительство планирует в 2025 году оказывать 80% соцуслуг в электронном виде.

Работодателям предложат единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы (1,565 млн руб.) для пенсионных и страховых взносов. Размер взносов останется прежним, но будет проходить одним платежом. К тому же, бизнесу придется платить за работников, нанятых по гражданско-правовым договорам. Минтруд подсчитал, что повышение тарифа затронет 12,9% работодателей и 9,6% работников. Льготы по страховым взносам планируется оставить прежними.

Управлять новым Социальным фондом будет наблюдательный совет, а координатором останется Минтруд. Имущество фонда останется в собственности РФ. В координационный совет пригласят вице-премьера, курирующего РТК, главы Минтруда, представителей Совфеда и Госдумы, работодателей и профсоюзов. Седьмым членом станет председатель фонда, которого будет назначать премьер-министр.

Массовые увольнения не планируются, Минтруд намерен перевести всех 130 с лишним тысяч сотрудников ПФР и ФСС в новую организацию, но часть получит новые обязанности. Правительство надеется сэкономить на зарплатах управленческого аппарата и не выделять дополнительные средства на активные расходы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»