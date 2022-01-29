Почти 70% россиян признались, что им не хватает зарплаты для нормальной жизни

Около 48% жителей России стали больше экономить в последние три месяца, а почти 70% признались, что им не хватает ежемесячной зарплаты, чтобы жить «нормально». Об этом говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

Согласно данным опроса, каждый пятый (20%), наоборот, увеличил траты, а 24% не стали менять финансовое поведение. 8% респондентов затруднились с ответом.

Исследование показало, что 69% граждан не хватает ежемесячной зарплаты для нормальной жизни, приводит результаты опроса «Прайм». Только 31% опрошенных сообщили, что их устраивает свое финансовое положение.

Из тех, кто жалуется на нехватку денег, около 51% признались, что под конец месяца им в среднем недостает 5 тысяч рублей для покрытия основных расходов. Еще 24% россиян ежемесячно не хватает от 10-15 тысяч, а 18% нуждаются в сумме от 20 до 25 тысяч рублей, а 7% не хватает свыше 30 тысяч рублей.

Чтобы решить проблему с нехваткой денег, примерно 25% респондентов подрабатывают или работают сверхурочно, 15% оформляют кредиты, 9% одалживают деньги у родственников и знакомых, а 4% инвестируют.

Опрос проводился в январе среди 5 тыс. россиян из всех регионов страны.

Москва, Наталья Петрова

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