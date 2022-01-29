Путин поручил решить проблему регистрации бездомных в России

Президент России Владимир Путин поручил решить проблему регистрации лиц без определенного места жительства для реализации их прав на получение пенсий и медицинской помощи. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, которые даны по итогам заседания СПЧ, прошедшего 9 декабря прошлого года. Документ размещен на сайте Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения <…> о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг», – говорится в документе.

Кроме того, президент поручил представить идеи о реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания.

Путин также распорядился разработать предложения о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, которые оказывают социальную поддержку и медицинскую помощь бездомным.

Президент ждет от кабмина РФ предложений по усовершенствованию этих механизмов к 1 мая.

Москва, Наталья Петрова

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