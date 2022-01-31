В России лишение водительских прав грозит не только нарушителям

В России с 1 февраля водители, у которых есть физические противопоказания, а также те, кто стоит на учете в психических или наркологических диспансерах, будут лишены водительского удостоверения. Это стало возможным благодаря прямому обмену данными между Минздравом и МВД.

Процесс аннулирования водительских прав будет происходить автоматически, без участия суда. Для этого даже не нужно нарушать правила дорожного движения, передает «Росконтроль».

Если лишенный прав водитель вновь сядет за руль, ему грозит штраф в размере 20 000 рублей или арест на 10 суток. Кроме того, ему придется оплатить услуги штрафстоянки.

Вновь получить право на вождение жители России смогут после того, как проблемы со здоровьем будут решены, уплатив госпошлину. Также гражданин может оспорить лишение прав, обратившись непосредственно в МВД и Минздрав и доказав свою правоту.

Москва, Зоя Осколкова

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