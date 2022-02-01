В России взлетели продажи книг по эзотерике. В РПЦ призвали к борьбе с этой литературой

Российские книгоиздатели наблюдают значительный рост продаж эзотерической литературы. Речь идет о книгах, в которых рассказывается о гаданиях, предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении. Одновременно снижаются продажи религиозных книг. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на группу «Эксмо-АСТ», которая объединяет крупнейшие издательства и онлайн-маркетплейсы.

По оценке издательства «Эксмо», рост продаж книг по эзотерике по итогам прошлого года составил более 53%. В 2020 году продажи в этой категории выросли только на 13%. Отмечается, что в онлайн-маркетплейсх в топ продаж вышли, в частности, книги о картах Таро.

Одновременно в 2021 году наблюдалось падение розничных продаж религиозной литературы на 30%, годом ранее оно составило лишь 14%.

Эксперты объясняют рост интереса к эзотерике кризисными явлениями и нестабильностью в условиях пандемии. Внимание к эзотерической литературе «объяснимо возрастает в непростые времена», отметил представитель «Читай-города». Популярности книг по изотерике способствует также ускорение цифровизации, полагают в «Литресе».

Между тем в РПЦ сочли плохим сигналом рост продаж эзотерических произведений. Об этом, в частности, заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в комментарии радиостанции «Говорит Москва». По его мнению, различные оккультные практики «наносят очевидный вред душевному и духовному здоровью людей». Их пропаганда – это большой вызов, «на который общество должно как-то реагировать», подчеркнул Кипшидзе.

Представитель РПЦ призвал общественность бороться с распространением литературы на оккультную тематику: «Мы должны защищать людей от попадания в ловушки, которые ставит эзотерика для человеческого сознания». По его словам, Церковь готова помочь в этом вопросе.

Москва, Наталья Петрова

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