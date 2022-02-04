В России водителей-новичков хотят лишать прав за ДТП

В России предложили аннулировать права неопытных водителей, если они совершили более трех аварий. С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Общественник направил письмо на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова. В послании автор указывает, что особую опасность на дорогах представляют молодые и неопытные водители. Многие, едва сдав экзамены и получив долгожданные права, начинают безответственно гонять и становятся виновниками аварий.

«Сегодня, к сожалению, в отечественных правилах фактически не регламентируется статус «молодого автолюбителя». А ведь на вчерашних выпускниках автошкол должна быть двойная ответственность за свое поведение на дорогах общего пользования: отсутствие практического опыта и рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью», – цитирует Петрова РИА «Новости».

По мнению общественника, угроза аннулирования прав с правом повторного экзамена в органах ГИБДД позволит убрать от вождения неопытных лихачей, пренебрегающих безопасностью на дорогах, и станет дополнительным стимулом для молодых автолюбителей к спокойной и ответственной езде.

Москва, Зоя Осколкова

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