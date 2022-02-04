В России тысячи частных детсадов не контролируются государством

В России до десяти тысяч частных детских садов и групп по присмотру за детьми работают без контроля со стороны государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно данным Росстата, всего в 2020 году в стране было 46,5 тысячи учреждений дошкольного образования. Частных – 1,2 тысячи, остальные муниципальные. По подсчетам аналитиков, которые опирались на открытые данные по доступности и спросу на такие услуги, в теневом секторе может оставаться до десяти тысяч различных организаций.

Чаще всего частные детские сады располагаются в квартирах, там нарушаются нормы СанПиН и Жилищного кодекса. Подсчитать их число крайне сложно из-за юридической невидимости для госорганов.

«Открыть такую группу может любой, – объясняет юрист Дмитрий Кваша. – Достаточно зарегистрировать ее как ИП. Оформляется бизнес по месту прописки. Но гарантий, что работать фирма будет по тому же адресу, нет. Договор аренды, как правило, не требуют. В видах деятельности можно указать что угодно, не имеющее отношения к уходу за детьми».

Москва, Зоя Осколкова

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