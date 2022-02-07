Россиянам хотят разрешить полную самооборону при защите дома

Депутаты Госдумы предлагают внести корректировки в закон о самообороне. Авторы инициативы хотят дать гражданам право на применение любых средств от преступников, проникших в жилище.

На отзыв в правительство и Верховный суд был направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ», пишут «Известия». Документом предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», – говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящее время применение силы к злоумышленникам со стороны жертвы в России регулируется ст. 37 УК РФ «Необходимая самооборона». По закону человек, в чей дом проникли преступники, должен оценить возможный вред и действовать в определенных рамках. Зачастую сами жертвы попадают на скамью подсудимых за превышение этих пределов. По мнению авторов инициативы, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за шесть месяцев 2021 года по ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении необходимой обороны) были осуждены 132 человека, а оправданы только двое. По ст. 114 УК РФ (причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны) осуждены 203 человека, а оправдательных приговоров не было вообще.

Во фракциях мнения по поводу законопроекта разделились, часть парламентариев готовы поддержать инициативу, другие считают, что ограничения при самообороне убирать нельзя, это может быть опасно для общества в целом. Кроме того, в качестве контраргумента прозвучит тот факт, что это станет шагом к свободной продаже оружия в России.

Москва, Зоя Осколкова

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