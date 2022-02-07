Россияне считают профессии политика и бизнесмена самыми доходными

Жители России назвали профессии, которые приносят самый высокий доход. По мнению россиян, самые большие зарплаты у политиков, программистов и бизнесменов. Опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос какие профессии респонденты считают в настоящее время наиболее доходными, каждый пятый (19%) назвал политическую сферу, 13% – специальности в области компьютерных технологий, 13% считают, что это профессия бизнесмена или предпринимателя.

Кроме того, 11% опрошенных назвали специальности в юридической сфере, 10% – работников банков, 10% – медицинские специальности, 10% – сферу газовой и нефтяной, энергетической промышленности и добычи полезных ископаемых, 9% – управленцев, руководителей и директоров.

В исследовании, проведенном три года назад, лидировала юридическая специальность (15%), а профессия политика занимала второе место (13%). Специальность в области компьютерных наук в 2018 году была лишь на шестом месте (8%) по доходности после медиков (12%), специалистов в газовой и энергетической сфере и добыче полезных ископаемых (12%), предпринимательской деятельности (11%), банковской сферы (10%).

Москва, Зоя Осколкова

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