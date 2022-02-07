Детям с 14 лет разрешат самостоятельно регистрироваться на «Госуслугах»

Дети в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуги». Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть учетная запись на портале.

«Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе. А за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы», – сказал премьер-министр (цитата по сайту правительства РФ), добавив, что подростки будут пользоваться сервисами через личную учетную запись.

По словам Мишустина, это решение позволит подросткам заходить в электронный дневник и ознакомиться с оценками, узнавать домашнее задание, получать информацию о поступлении в учебное заведение и оформлять заявку на подработку во время каникул.

«Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов», – заключил глава кабмина.

Москва, Наталья Петрова

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