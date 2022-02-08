Министр юстиции пообещал установить душевые в новых СИЗО

Все камеры новых следственных изоляторов в России оборудуют душевыми кабинами. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его словам, людей, оказавшихся под следствием, помещают в СИЗО в первую очередь, чтобы изолировать от общества, а не причинить им неудобства или страдания.

«Мы в будущие проекты поставим вопрос о том, чтобы душевая кабина была в каждой камере. Люди, которые находятся в следственном изоляторе, они еще юридически не совершили преступление, их вина не установлена, а значит они должны там находиться в человеческих условиях», – сказал Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

Новая редакция правил внутреннего распорядка в учреждениях ФСИН предполагает, что условия в СИЗО не должны «поражать человеческое достоинство», добавил министр. Ведомство в настоящее время идет по принципу «разумности ограничений».

Москва, Зоя Осколкова

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