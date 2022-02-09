Россиянам напомнили о запрете снимать деньги с карт умерших родственников

Нотариусы напомнили о том, что снятие денег с банковских карт умерших родственников, незаконно. Чаще всего этим грешат наследники, уверенные, что все состояние покойного достанется им.

Банки обращают внимание на движения по счетам человека в день смерти и после. Скрыть факт траты средств наследодателя довольно сложно, рассказал «Российской газете» нотариус Юрий Кашурин. При этом пока наследство официально не распределено, снимать деньги с карты умершего человека нельзя, речь идет о распоряжении чужим имуществом.

Даже единственный наследник по закону не может быть уверен в том, что наследодатель не оставил завещание, изменяющее порядок наследования. «Именно для этого законом нам дается шесть месяцев, чтобы понять, каков круг наследников, каков размер их долей в наследстве. Пока этот срок не пройдет, мы точно не знаем, кому из наследников и в каком размере будет принадлежать имущество», – говорит нотариус Татьяна Ништ.

Лишь расходы на похороны могут быть возмещены из капиталов покойного ранее этого срока. Для этого человек, оплативший погребение, должен предоставить документы, которые подтвердят расходы.

Москва, Зоя Осколкова

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